شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين الخطيب تدعم الزمالك بفستان أبيض قبل لقاء الترجى: صباحنا أبيض بخطين حمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع قرب انطلاق مباراة السوبر الأفريقي التي يخوضها نادى الزمالك مع الترجي التونسي، حرصت الإعلامية ياسمين الخطيب على دعم الفارس الأبيض متمنية تتويجه بلقب السوبر الأفريقى، ونشرت ياسمين الخطيب صورة على حسابها الرسمى على "تويتر"، ارتدت خلالها فستانا أبيض وعلقت عليه قائلة، "الأبيض للأبيض.. صباحنا أبيض بخطين حُمر".



ياسمين الخطيب على تويتر

يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك تحدياً أفريقياً جديداً، عندما يواجه الترجى التونسى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب نادى الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الأفريقى، حيث يشارك الأبيض بصفته حامل لقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما توج الفريق التونسى بلقب دورى أبطال أفريقيا العام الماضى.



ياسمين الخطيب

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم إدارة المباراة للحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز، إضافة إلى مواطنه زاكيلى سويلا حكمًا مساعدا أول، وسورى فاتسوانى حكما مساعدا ثانيا من ليسوتو، بينما اختير السنغالى ماجات نداى حكما رابعًا، ومن المقرر أن يتم الاحتكام لتقنية الـ Var خلال المباراة.

اهتمت الصحف القطرية الرياضية الصادرة صباح اليوم، الجمعة، بالسوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي فى المباراة التى تجمعهما فى السادسة مساء اليوم على ملعب "ثاني بن جاسم"، فى بطولة كأس السوبر الأفريقي، حيث تقام البطولة في الدوحة للعام الثاني على التوالي بعدما استضافت نسخة العام الماضي بين الرجاء البيضاوي والترجي والتي حسمها العملاق المغربي بالفوز 2-1.

ومن المنتظر ان يدفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي ، وفي الوسط المهاجم الثلاثي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم وحيد مصطفي محمد.