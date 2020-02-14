شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الزمالك اليوم فى قطر.. الغداء الساعة 2 ومحاضرة فنية 4 ونص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ، برنامج الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الترجى التونسى ببطولة السوبر الأفريقى والمقرر لها السادسة مساء اليوم.

وتناول الفريق وجبة الإفطار فى العاشرة والنصف صباح اليوم، بعدها ألقى الجهاز الفنى محاضرة فنية على اللاعبين فى الحادية عشرة والربع، وأدى اللاعبون صلاة الجمعة بفندق الإقامة، على أن يتناولوا وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهرا على أن يتحرك مسئول المهمات نحو الاستاد فى الثالثة عصر اليوم.

ويلقى الجهاز الفنى محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين فى الرابعة والنصف عصرا ثم يتحرك بعدها الفريق نحو الاستاد.‎

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ومن المنتظر أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافي، وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، وفى الوسط المهاجم الثلاثى اشرف بن شرقى ومحمد اوناجم ويوسف أوباما ومهاجم وحيد مصطفى محمد.

ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثى طه الخنيسى وحمد الهونى وكوليبالى وعدم ترك مساحات للحركة أو تمرير الكرة، نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفنى للترجى عليهم فى تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخوض الترجى مباراة الزمالك بطريقة لعب 4-2-3-1، على أن يتمثل التشكيل في: معز بن شيريفية بحراسة المرمى ثم إلياس شتي، شمس الدين الذوادى، محمد على اليعقوبي، سامح الدربالي، فوسينى كوليبالي، عبد الرءوف بن غيث، حمدو الهوني، محمد على بن حمودة، محمد على بن رمضان، طه ياسين الخنيسي.