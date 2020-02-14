شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم حكام الأهلي والمصرى بقيادة الحنفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم تعيين الحكم الدولى محمد الحنفى لإدارة مباراة الأهلى والمصري المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم ضمن مسابقة الدورى الممتاز، ويعاونه هانى عبد الفتاح ووائل شعبان ومحمد صابر حكما رابعا.

ويعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى ، محاضرة فنية مع اللاعبين فى السادسة مساء اليوم الجمعة قبل التحرك مباشرة إلى استاد حرس الحدود (المكس)؛ استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، وتشهد المحاضرة إعلان تشكيل الفريق ومراجعة التعليمات الفنية الأخيرة والواجبات والمهام المكلف بها كل لاعب قبل مواجهة اليوم المقرر لها الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى اختباراً كروياً صعباً عندما يواجه المصرى الليلة فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز وهو اللقاء الذى يخوضه الفريقين برغبة الفوز، فالمارد الأحمر يدخل اللقاء مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 42 نقطة جمعها من 14 فوزا مُتتاليا ليُحقق انطلاقة رائعة مع الفريق هذا الموسم حيث لم يخسر الفريق فى أى مباراة خاضها فى الدورى حتى الأن كما أنه الأفضل هجوماً بـ40 هدفاً والأقوى دفاعاً بعدما اهتزت شباكه 3 مرات فقط، ويتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة، فيما يدخل المصرى مباراة الليلة وهو فى المركز العاشر برصيد 15 نقطة وله مباراتين مؤجلتين حيث فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى خمسة وخسر خمسة وسجل لاعبو المصرى 19 هدفاً واهتزت شباكه 15 مرة.

الأهلى يتطلع لمواصلة الأرقام القياسية فى جدول الدورى هذا الموسم من خلال تحقيق الفوز على خصم قوى وعنيد ودائماً ما تشهد مباريات الفريقين قوة وإثارة لذا تحدث السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى مع لاعبيه بشأن التركيز فى مباراة الليلة وعدم الانشغال بأية أمور أخرى ويعول رينيه فايلر على أصحاب القدرات المُتميزة فى الفريق ويأتى فى مقدمتهم، جونيور أجاى وقفشة وعلى معلول وعمرو السولية وديانج ووليد سليمان .