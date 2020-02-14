شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا للترجى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى لاعبو فريق الزمالك صلاة الجمعة بفندق الإقامة بقطر استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء اليوم ببطولة السوبر الأفريقى، بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف ظهراً على أن يتحرك الفريق نحو الاستاد فى الرابعة والنصف عصر اليوم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، مواجهة من العيار الثقيل على لقب بطولة السوبر الأفريقى عندما يواجه الترجى التونسى على ملعب الغرافة القطرى، بحثا عن لقب غاب عن الزمالك منذ 17 عاما، حيث حصل الزمالك على لقب السوبر الأفريقى لآخر مرة فى تاريخه موسم 2003 أمام الوداد المغربى عندما حقق الزمالك الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الفرنسى كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك يأمل فى الفوز على الترجى اليوم لكسب ثقة إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجمهور الزمالك غير المقتنع بكارتيرون منذ التعاقد معه بسبب سوء مستوى الفريق، بالإضافة لتذبذب النتائج ما بين تعادلات وهزيمة وانتصارات قليلة منذ توليه المهمة خلفا للصربى ميتشو.

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ويناور كارتيرون فى مباراة اليوم من خلال رباعى الهجوم وهى الأسلحة الهجومية التى يعتمد عليها الفرنسى فى مباغتة المنافسين، حيث استقر كارتيرون على معظم مراكز التشكيل الأساسى للفريق والذى يضم كل من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى امامه الرباعى حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسي، ومهاجم صريح مصطفى محمد، ويبقى ثلاثى الوسط المهاجم هم كلمة السر، حيث يفاضل كارتيرون بين 4 لاعبين لاختيار 3 منهم وهم اشرف بن شرقى ومحمد اوناجم ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو، على ان يكون شيكابالا ورقة رابحة على دكة البدلاء فى حالة اجتيازه الاختبار الطبى الذى سيخضع له صباح اليوم.

ومنح كارتيرون تعليمات مشددة للمدافعين بضرورة التركيز مع الثلاثى طه الخنيسى وحمد الهونى وكوليبالى وعدم ترك مساحات للحركة او تمرير الكرة نظرا لخطورتهم واعتماد المدير الفنى للترجى عليهم فى تحقيق الفوز خلال المباريات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يتطلع فريق الترجى التونسى لحصد أولى ألقابه فى عام 2020، بالفوز على الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي مساء الليلة.

ويسعى فريق الترجى إلى إحراز لقبه الثانى من السوبر الأفريقى، بعدما عجز فى تحقيق اللقب النسخة الماضية ضد الرجاء المغربى ونسخة 2012 ضد المغرب الفاسى ونسخة 1999 ضد اسيك ميموزا الإيفوارى فى حين حققها سنة 1995 ضد موتيما بيمبى الكونغولي.