شكرا لقرائتكم خبر عن باملاك تيسيما.. شاهد على خسارة الأهلى بنهائي الأبطال مرتين.. وبشرة خير للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت تقارير صحفية عن اتجاه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" لإسناد مواجهة الأهلي أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما ، ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى نظيره صن داونز الجنوب أفريقى يوم السبت 29 فبراير الجارى على أحد ملعبى السلام أو القاهرة، بينما تقام مباراة الإياب فى جنوب أفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

وسبق وأدار باملاك تيسيما العديد من المباريات لمنتخب مصر والأندية المصرية، كان آخرها مباراة الزمالك وزيسكو الزامبى فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا والتى انتهت لصالح الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وأدار الحكم الأثيوبى العديد من المواجهات للأهلى والزمالك، أبرزها مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 أمام الوداد المغربى على ملعب برج العرب، ورفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح وليد أزارو.

كما أدار مباراة الترجى الشهيرة فى إياب نهائى 2018 والتى انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأدار الحكم الإثيوبى 4 مباريات للزمالك، الأولى كانت أمام يانج أفريكانز فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا عام 2012 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

كما أدار لقاء الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية نسخة 2015 عندما حل الفريق الأبيض ضيفاً على ليوبار الكونغولى وخسر الزمالك بهدف دون رد.

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الظهور الأهم له كان فى إياب نهائى الكونفدرالية النسخة الماضية والتى فاز فيها الزمالك بركلات الترجيح وتوج باللقب.

أما آخر المواجهات فكانت أمام زيسكو وفاز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

وقال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى، إنه يستهدف التتويج بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، من خلال الفوز بالدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا معا.

صن داونز يستعد لمواجهة الأهلى فى ربع نهائى دورى الأبطال، يوم 29 فبراير الجاري، فى القاهرة، قبل أن يستضيف المارد الأحمر 7 مارس.

وقال موسيمانى فى تصريحات نشرتها صحيفة "كيك أوف": "إذا قلت لا أفكر فى الفوز بالثلاثية، فلن أكون طموحًا وإذا قلت نعم، فقد أبدو متغطرسًا بعض الشيء". وأضاف: "إذا تأهلنا لنهائى الكأس فلا يمكننا أن نمتلك أعذارًا لعدم الفوز بالثلاثية هذا الموسم".