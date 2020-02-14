شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رنا نبيل نجم سلة سبورتنج: بحب الكبدة الإسكندرانى وكان نفسى أكون كاتبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب رنا نبيل لاعبة كرة السلة بنادى سبورتنج، والتى شاركت مع فريقها فى بطولة دورة الألعاب العربية بالشارقة.

ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها ورد فعلها فى مختلف المواقف التي تتعرض لها فى الحوار التالى:



رنا نبيل

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب القراءة فى أوقات فراغى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الكبدة خصوصا الكبدة الإسكندرانى.



لاعبة سلة سبورتنج

من نجمك المفضل؟

احمد حلمى بحب كل أعماله.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى كل أغانيه أحلى من بعضها.

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رنا نجمة سبورتنج

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كنت أتمنى أكون كاتبة.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

طبعا أيه المشكلة ممكن أستخدم العنف.



رنا نبيل لاعبة السلة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى جميلة ورقيقة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أسهل فى التعامل والحركة خاصة مع ممارسة الرياضة.



رنا نبيل 2

هل الرياضة عقبة فى طريق الفتاة بعد الزواج؟

عمر الرياضة ما كانت عقبه سواء قبل أو بعد الزواج بس محتاجة تنظيم وقت.

تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

أفضل الارتباط بشخص رياضى لفهم واستيعاب ظروف السفر والمعسكرات والبطولات .

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

هحاول أفهم وجهة نظره فى طلبه أن أسيب الرياضة وهحاول أقنعه يلعب رياضة معايا.