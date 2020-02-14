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برة الملعب.. رنا نبيل نجم سلة سبورتنج: بحب الكبدة الإسكندرانى وكان نفسى أكون كاتبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم فى برة الملعب رنا نبيل لاعبة كرة السلة بنادى سبورتنج، والتى شاركت مع فريقها فى بطولة دورة الألعاب العربية بالشارقة.

ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها ورد فعلها فى مختلف المواقف التي تتعرض لها  فى الحوار التالى:

رنا نبيل
رنا نبيل
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب القراءة فى أوقات فراغى.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

الكبدة خصوصا الكبدة الإسكندرانى.

لاعبة سلة سبورتنج
لاعبة سلة سبورتنج
من نجمك المفضل؟

احمد حلمى بحب كل أعماله.

من مطربك المفضل؟

محمد حماقى كل أغانيه أحلى من بعضها.

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رنا نجمة سبورتنج
رنا نجمة سبورتنج
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟

كنت أتمنى أكون كاتبة.

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

طبعا أيه المشكلة ممكن أستخدم العنف.

رنا نبيل لاعبة السلة
رنا نبيل لاعبة السلة
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى  جميلة ورقيقة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أسهل فى التعامل والحركة خاصة مع ممارسة الرياضة.

رنا نبيل 2
رنا نبيل 2
هل الرياضة عقبة فى طريق الفتاة بعد الزواج؟

عمر الرياضة ما كانت عقبه سواء قبل أو بعد الزواج بس محتاجة تنظيم وقت.

 تفضلى الارتباط بشخص رياضى أم غير رياضى؟

أفضل الارتباط بشخص رياضى لفهم واستيعاب ظروف السفر والمعسكرات والبطولات .

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

هحاول أفهم وجهة نظره فى طلبه أن أسيب الرياضة وهحاول أقنعه يلعب معايا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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