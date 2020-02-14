قناتان مفتوحتان تنقلان السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر: يصطدم الزمالك بشقيقه الترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ملعب الغرافة بدولة قطر في مباراة السوبر الأفريقي. وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق الجزائري حفيظ دراجي. أقرأ أيضا .. "رجل أعمال ويمتلك طائرة خاصة".. من هو حكم مباراة السوبر بين الزمالك والترجي؟ وبحسب موقع راديو "نسمة" التونسي فإن المباراة ستنقل على قناتي RTS2 وRTB على القمر الصناعي (يوتل سات) أعلنت نقل المباراة وهي RTS2. اقرأ أيضًا.. "العين بالعين والسن بالسن".. تشويه حافلة الترجي قبل مواجهة الزمالك (صور) Advertisements قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي: قمر يوتل سات 9 شرق. تردد: 11900 أفقي. معدل الترميز: 27500. فيما يمكن استقبال قناة RTB بعد اتباع الآتي:

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