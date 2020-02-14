"لا أريد خسارته".. كلوب يوضح موقفه من مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، موقفه من مشاركة لاعبه الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق مع منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 المقررة الصيف المقبل.

وقال كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة نوريتش سيتي اليوم الجمعة عن مشاركة صلاح في الأولمبياد: "لا يمكننا مناقشة الأمر لأننا بحاجة للمزيد من المعلومات حتى الآن، سنتحدث وسنرى".

وأضاف: "لم يُتخذ القرار كما هو الحال دائمًا وهذا واضح للجميع، هل أريد أن أخسره في فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالطبع لا، ويجب أن نفكر في أشياء مختلفة".

وأكد كلوب: "لم يتواصل معنا أحد (من المنتخب أو الاتحاد المصري لكرة القدم) حتى الآن".

Advertisements

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "سأتحدث مع مو، إنها دورة ألعاب أولمبية، أنا شخص رياضي، وعلينا أن نرى كيف يمكننا التعامل مع هذا الأمر".

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي صرح الثلاثاء الماضي صرح أنهم استقروا على اختيار صلاح ضمن قائمة المنتخب المصري المشاركة بالأولمبياد، لكنه نفى أن يكون قد توصل إلى اتفاق بشأن تواجد اللاعب من عدمه.

ولا يحق للمنتخب الأولمبي استدعاء لاعب للمشاركة بالأولمبياد دون الحصول على موافقة ناديه، الذي يمتلك كامل الحق وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في منعه من اللعب للمنتخب الأولمبي.

يذكر أن صلاح سيقود ليفربول غدا السبت في مواجهة مضيفه نوريتش سيتي على ملعب "كارو رود" ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.