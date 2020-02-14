أحمد الطيب يحسمها.. موعد ومعلق والقناة الناقلة للسوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في مباراة السوبر الأفريقي مساء اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "beIN Sports HD 1" بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويبدأ الأستديو التحليلي للمباراة عبر "بي إن سبورتس" في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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ونفى أحمد الطيب، المعلق المصري في قنوات الكأس القطرية، ما تردد حول إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة.

وكتب الطيب عبر حسابه على "تويتر": "آخر كلام، مباراة السوبر الأفريقي ستذاع فقط على "بي إن سبورتس" ولن تذاع على قناة الكأس".

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من جانبها، لم تعلن قناة الكأس أي بيان يخص بثها لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي.

يُذكر أنه في حال انتهاء المباراة بين الترجي والزمالك بنتيجة التعادل فإنه لن يتم اللجوء للأشواط الإضافية، وسيحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرةً وفقًا للوائح المنظمة للقاء.