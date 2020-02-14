تقرير.. قطار الأهلي يخشى سيناريو 2005 أمام المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

في موسم (2004 - 2005)، استطاع فريق المصري البورسعيدي أن يوقف سلسلة انتصارات الأهلي والتي وصلت إلى 17 مباراة متتالية حيث فرض الفريق البورسعيدي نتيجة التعادل السلبي في مباراة كان بطلها الحارس نادر السيد.

الأهلي قبل مباراة المصري والتي أقيمت على الكلية الحربية وقتها فشل فيها الفريق الأحمر في الوصول لشباك نادر السيد ليوقف الفريق الساحلي سلسلة انتصارات فريق الأسطورة مانويل جوزيه والتي امتدت لـ17 مباراة متتالية لتكون هذه السلسلة هيّ الأطول في تاريخ القلعة الحمراء بصفة خاصة وفرق الدوري بصفة عامة.

وجاءت انتصارات الأهلي منذ الجولة الأولى حتى الجولة الـ17 على حساب كل من: أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد السكندري، المصري البورسعيدي، بلدية المحلة، الزمالك، أسمنت أسيوط، إنبي، طلائع الجيش، حرس الحدود، الإسماعيلي، غزل المحلة، أسمنت السويس، الترسانة، المنصورة، الاتحاد.

قطار الأهلي رغم توقفه في مباراة المصري بجانب مباراة إنبي أيضًا إلا أن الفريق الأحمر أنهى الدوري وهو في الصدراة بـ74 نقطة بفارق 31 نقطة كاملة عن إنبي والذي أنهى الدوري في المركز الثاني حيث كان يشارك في المسابقة المحلية وقتها 14 فريقًا.

15 سنة مرت على مباراة الأهلي والمصري والواقعة تتجدد مرة أخرى، فبطل الدوري في المواسم الأربعة الماضية سيخرج لملاقاة الفريق الساحلي على ملعب "المكس" مساء الجمعة ضمن جولة مؤجلة من الأسبوع السادس.

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ويسير الأهلي بخطى ثابتة نحو الاحتفاظ باللقب للمرة الخامسة على التوالي حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق 14 انتصارًا متتاليًا ليجمع 42 نقطة جعلته ينفرد بالقمة بفارق عشر نقاط كاملة عن المقاولون العرب.

الأهلي أيضًا بإمكانه توسيع الفارق فالفريق الأحمر يمتلك من المؤجلات ثلاث وهم أمام الزمالك والمؤجلة من الأسبوع الرابع بجانب لقاء المصري والمؤجلة من الأسبوع السادس بالإضافة إلى مباراة إنبي والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر.

فايلر في موسمه الأول مع الأهلي استطاع أن يحطم رقم الهولندي جو بونفرير في موسم (2002-2003) والذي امتد لـ12 مباراة حيث توقفت مسيرة الانتصارات في لقاء الزمالك والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2).

وأصبح فايلر متواجدًا في المركز الثاني بتاريخ النادي الأهلي من حيث عدد الانتصارات المتتالية بواقع 14 مباراة بعد الفوز على كل من: سموحة، الإنتاج، أسوان، الجونة، وادي دجلة، حرس الحدود، الإسماعيلي، الاتحاد، المقاصة، نادي مصر، طنطا، المقاولون ، بيراميدز وأخيرًا طلائع الجيش.

وسيكون على فايلر الفوز في ثلاث مباريات من أجل معادلة رقم مانويل جوزيه أو أربع مباريات لتحطيم رقم الأسطورة البرتغالية حيث سيخوض الفريق الأحمر مباراة من العيار الثقيل بخلاف لقاء المصري بمواجهة الغريم التقليدي الزمالك في 24 من الشهر الجاري.