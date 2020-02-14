بيليه يكشف حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حاول أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه طمأنة عشاقه بعد التكهنات المثارة حول صحته البدنية والنفسية مؤخرا.

وأكد بيليه أنه في حالة جيدة وذلك بعد أيام قليلة من كشف نجله ايدينيو عن معاناة النجم الاسطوري من الاكتئاب بسبب حالته الصحية السيئة.

وقال اسطورة كرة القدم في بيان له "شكرا لكم على صلواتكم وقلقكم، أنا بخير".

وأضاف "سأحتفل بعيد ميلادي الثمانين هذا العام، لدي أيام حلوة وأخرى سيئة، إنه أمر طبيعي للناس في هذا السن".

وأتم "لست خائفا ، لدي ثقة بنفسي، لا اتجاهل التزاماتي التي ارتبط بها".

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وقبل أيام قليلة، قال إيدينيو نجل بيليه إن والده يشعر بخجل شديد من حالته الصحية التي يصعب عليه معها مغادرة منزله.

ويعد بيليه أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث ساهم في تتويج المنتخب البرازيلي بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958، 1962 و1970، كما سجل 1281 هدفًا، خلال 1363 مباراة لعبها.

ويشهد شهر يونيو المقبل ذكرى مرور 50 عامًا على نهائي كأس العالم 1970، الذي شهد قيادة بيليه منتخب بلاده للفوز باللقب المونديالي الثالث في تاريخه.

وتدهورت الحالة الصحية لبيليه خلال الأعوام القلائل الماضية، حيث خضع لعدة جراحات في الفخذ ويعاني كذلك من مشكلات في العمود الفقري والركبة.

وأصيب بيليه العام الماضي بالتهاب حاد في المسالك البولية وأزيلت له حصوات من الكلى.