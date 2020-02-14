تشكيل الترجي المتوقع.. صاحب الهاتريك التاريخي يقود الهجوم أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
استقر معين الشعباني، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالدوحة.
وعلى الأراضي القطرية يستضيف استاد الغرافة مباراة الترجي بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية في تمام الساعة السادسة مساءً لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي.
وكشفت تقارير تونسية أن الشعباني سيدفع في الهجوم بالثلاثي حمدو الهوني، بلال بن ساحة والإيفواري إبراهيما واتارا.
وذاع صيت الليبي حمدو الهوني بعد تسجيله ثلاثة أهداف في شباك السد القطري بمونديال الأندية، ليدخل التاريخ بعدما أصبح أول لاعب عربي وإفريقي يسجل هاتريك في البطولة العالمية.
ويأتي التشكيل المتوقع للترجي أمام الزمالك كالتالي:
في حراسة المرمى: معز بن شريفية.
الدفاع: سامح الدربالي، محمد علي اليعقوبي، خليل شمام، إلياس الشتي.
الوسط: فوسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، عبد الرؤوف بن غيث.
وفي الهجوم: حمدو الهوني، بلال بن ساحة، إبراهيما واتارا.
يُذكر أن الترجي فقد خمسة لاعبين من الأعمدة الأساسية في الفريق خلال الفترة الماضية، وهم فرانك كوم وجيلان الشعلالي ويوسف البلايلي وأنيس البدري وسعد بقير.
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