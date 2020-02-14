"رجل أعمال ويمتلك طائرة خاصة".. من هو حكم مباراة السوبر بين الزمالك والترجي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

عيّن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الجنوب أفريقي، فيكتور جوميز، لإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الترجي والزمالك التي تقام في السادسة من مساء اليوم الجمعة على ستاد الغرافة بدولة قطر.

جوميز البالغ من العمر 38 ليس غريبًا عن الأندية المصرية.. فمن هو؟

فكتور ميجيل دي فريتاس جوميز. من مواليد 15 ديسمبر 1982 في جوهانسبرج من أصل برتغالي حصل على الشارة الدولية عام 2011.

ويعد فيكتور جوميز الذي أدار نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال من أفضل الحكام المتواجدين في أفريقيا.

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قال عنه سمير عثمان الحكم الدولي السابق في تصريحات سابقة لمصراوي: "جوميز رجل أعمال، يمتلك طائرة خاصة ويصعب الوصول إليه، وهو من أفضل الحكام في القارة السمراء".

أدار عدة مباريات للمنتخب المصري كان آخرها أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكان 2019 كما أدار مباراة أخرى جمعت منتخبي مصر وتونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنفس البطولة.

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المواجهة الأهم لجوميز التي أدارها لمنتخب مصر كانت في الخامس من سبتمبر عام 2017، ضد أوغندا التي جمعتهما في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمنافسات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا، وكان شاهد عيان على عودة الفراعنة التاريخية للمشاركة في المونديال بعد غياب استمر لمدة 29 عامًا.

المباراة حسمها الفراعنة بهدف دون رد سجله محمد صلاح في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب؛ ليقترب خطوة من حلمه للمشاركة في منافسات المونديال قبل الحسم في مباراة الكونغو.

مبارتان للزمالك وسقوط

جوميز ظهر في 6 مباريات للأهلي، لكنه سجل ظهورًا نادرًا في مباريات الزمالك مكتفيًا بإدارة مباراتين فقط.

الأولى أمام اتحاد العاصمة في المباراة التي أقيمت على ستاد 5 يوليو بالجولة الرابعة بدوري المجموعات بدوري الأبطال 2017 وانتهت بخسارة الأبيض وشهدت واقعة طريفة.

وسقط جوميز أثناء محاولته فض اشتباك طارق حامد لاعب الزمالك وأمير سعيود لاعب اتحاد العاصمة الجزائري قبل أن يطرد الثنائي.

أما الثانية والأخيرة فكانت أمام اتحاد طنجة المغربي في المباراة التي أقيمت علي ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات دور الـ32 مكرر بالنسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واقعة لا تُنسى

تعرض جوميز لحملة هجومية شرسة من الإعلام بعدما احتسب 5 ركلات جزاء في مباراة واحدة، جمعت بين فريقي صن داونز وأياكس كيب تاون في الدوري الجنوب أفريقي موسم 2013 – 2014؛ ليطلق عليه فيما بعد "حكم ركلات الجزاء" ومنح جوميز ثلاث ضربات جزاء لصن داونز سجل منها واحدة، و2 لأياكس كيب تاون سجلهما بنجاح.