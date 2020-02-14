إنبى 2004 يخسر أمام الإنتاج الحربى بثنائية بدوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لإنبى تحت 15 سنة مواليد 2004 ، امام نظيره الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدفاً ، بملاعب نادى الإنتاج الحربى بالسلام ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بدورى الجمهورية للناشئين . بملاعب نادى الإنتاج الحربى بالسلام ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر بدورى الجمهورية للناشئين . قدم الفريق البترولي مباراة جيدة المستوى ، وأهدر العديد من الفرص المؤكدة، ولولا سوء التوفيق لتغيرت نتيجة اللقاء لصالح الفريق البترولي.

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