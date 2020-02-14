وصول لاعبي الرجاء المغربي لفندق الإقامة بالإسماعيلية

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي فندق الإقامة بالإسماعيلية استعداد لمواجهة الإسماعيلي.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي مع نادي الرجاء في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية واللقاء المقرر إقامته على ستاد الاسماعيلية في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق

16 فبراير.وأعلن جمال السلامي المدير الفنى لنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي في إطار مباريات نصف نهائي البطولة العربية.وشهدت القائمة وجود لاعب الزمالك المعار حميد احداد بالإضافة لإستبعاد العديد من لاعبي الفريق الأساسيين بسبب الاصابات المختلفة وأبرز الغيابات هو محسن متولي نجم الفريق الأول هذا الموسم.وجاءت قائمة الفريق كالآتي :-أنس الزنيتي، محمد بوعميرة، أمير الحداوي، بدر بانون سند الورفلي، عبدالرحيم شاكير، إلياس الحداد، محمد مدكور، باتريس نجاة، عبدالجليل جبيرة، عمر العرجون، محمد زريدة، زكريا الوردي، حميد أحداد، فابريس نجوما، مالانجو، سفيان رحيمي، المعطي تيميزو.