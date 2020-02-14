اليوم.. سيدات الأهلي يواجهن الشمس في دوري الطائرة

يواجه الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالأهلي، فريق الشمس، اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري.
وتنطلق المباراة في السادسة عصرا على الصالة المغطاة بنادي الشمس، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوزبها واستمرار مسيرة الانتصارات في البطولة.
شهد المران الختامي، أمس، جلسة للمدرب حمدي الصافي مع الفريق قام خلالها بتوجيه اللاعبات وتصحيح بعض الأخطاء،بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية المزمع تنفيذها خلال المباراة.
كان فريق الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.
يتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، محققًا العلامة الكاملة دون هزيمة.
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