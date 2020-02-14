باتريك كادو خارج حسابات الإسماعيلي أمام الرجاء المغربي

أصبح من المؤكد غياب الوافد الجديد من نادي نهضة بركان المغربي باتريك كادو عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة نادي الرجاء المغربي في نصف نهائي البطولة العربية بسبب الإصابة.

تعرض "كادو" لشد في العضلة الخلفية على هامش مران اليوم لينضم لقائمة الغائبين عن اللقاء المرتقب وهم عماد حمدي "للإصابة" وعبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي "للإيقاف" بينما تأكد جاهزية محمد الشامي وأحمد أيمن ومحمد حمدي زكي للمباراة .

من المُقرر أن يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الذهاب التي تجمع الفريقين في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل على أن تُقام مباراة الإياب في ملعب مُركب محمد الخامس يوم 15 مارس المقبل. الخلفية على هامش مران اليوم لينضم لقائمة الغائبين عن اللقاء المرتقب وهم عماد حمدي "للإصابة" وعبدالرحمن مجدي وباهر المحمدي "للإيقاف" بينما تأكد جاهزية محمد الشامي وأحمد أيمن ومحمد حمدي زكي للمباراة .من المُقرر أن يستضيف ستاد الإسماعيلية مباراة الذهاب التي تجمع الفريقين في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل على أن تُقام مباراة الإياب في ملعب مُركب محمد الخامس يوم 15 مارس المقبل.

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