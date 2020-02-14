حميد احداد على رأس قائمة الرجاء لمواجهة الإسماعيلي

أعلن جمال السلامي المدير الفنى لنادي الرجاء البيضاوي المغربي عن قائمة فريقه لمواجهة الاسماعيلي في إطار مباريات نصف نهائي البطولة العربية.
وشهدت القائمة وجود لاعب الزمالك المعار حميد احداد بالإضافة لإستبعاد العديد من لاعبي الفريق الأساسيين بسبب الاصابات المختلفةوأبرز الغيابات هو محسن متولي نجم الفريق الأول هذا الموسم.
وجاءت قائمة الفريق كالآتي :-
أنس الزنيتي، محمد بوعميرة، أمير الحداوي، بدر بانون سند الورفلي، عبدالرحيم شاكير، إلياس الحداد، محمد مدكور،باتريس نجاة، عبدالجليل جبيرة، عمر العرجون، محمد زريدة، زكريا الوردي، حميد أحداد، فابريس نجوما، مالانجو، سفيان رحيمي، المعطي تيميزو.
ومن المُقرر أن يستضيف ستاد الاسماعيلية مباراة الذهاب التي تجمع الفريقين في تمام السادسة من مساء الأحد المقبل على أن تُقام مباراة الإياب في ملعب مُركب محمد الخامس يوم 15 مارس المقبل.
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