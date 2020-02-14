إنبي يهزم حلوان بخماسية في دوري الشركات

حقق فريق شركة إنبي فوق 35 سنة فوزا كبيرا مهما على نظيره حلوان بخمسة أهداف دون رد ، في ثالث مباريات الفريق ببطولة الشركات للكره الخماسيه فوق الـ35 سنة. الـ35 سنة. أحرز خماسية إنبى: أحمد شوقى هدفين ولكل من مؤمن شاكر وأحمد أديداس ومحمد شحاتة هدفا. ضم الفريق البترولي: عماد حسن لحراسة المرمي وأحمد شوقي وأحمد هلال وقطب محمد وإكرامى محمد وأحمد أديداس وياسر مصطفي وتامر زكرى ومؤمن شاكر وشريف العقاد ومحمد شنب ومحمد شحاتة وأحمد نبيل. لحراسة المرمي وأحمد شوقي وأحمد هلال وقطب محمد وإكرامى محمد وأحمد أديداس وياسر مصطفي وتامر زكرى ومؤمن شاكر وشريف العقاد ومحمد شنب ومحمد شحاتة وأحمد نبيل. يقود الفريق فنيا: عماد جابر مديرا فنيا، وعماد مكى مدربا عاما.

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