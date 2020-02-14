وصول بعثة الرجاء المغربي لمواجهة الإسماعيلي

وصلت بعثة الفريق الأول لنادي الرجاء البيضاوي المغربي فجر اليوم الجمعة إلى الاراضي المصرية قادمة من العاصمة المغربية "الرباط" تحضيرًا لمواجهة النادي الاسماعيلي .

ومن المقرر ان يستضيف الدراويش

نظيره الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية والمقرر لها أن تقام يوم الأحد القادم على ملعب اسماعيلية.

و شهدت بعثة الرجاء تواجد وجود بدر بانون ومالانغو وحميد احداد لاعب الزمالك المعار حتى نهاية الموسم.

ومن المُقرر أن يدخل الفريق المغربي في معسكر مغلق اعتبارًا من اليوم وحتى موعد اللقاء المرتقب الذي يستضيفه ستاد الاسماعيلية بحضور آلاف الجماهير.