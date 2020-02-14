أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها السادسة مساء اليوم.
تناول الفريق وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباح اليوم، بعدها ألقى الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الحادية عشرة والربع ظهرًا.
وأدي اللاعبون صلاة الجمعة بالفندق بعدها
ويلقي الجهاز الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرًا ثم يتحرك بعدها الفريق نحو الاستاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الساعات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة للزمالك مع الترجي بالسوبر الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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