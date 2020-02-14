تفاصيل الساعات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة للزمالك مع الترجي بالسوبر الأفريقي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي ببطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها السادسة مساء اليوم.

تناول الفريق وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباح اليوم، بعدها ألقى الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الحادية عشرة والربع ظهرًا.

وأدي اللاعبون صلاة الجمعة بالفندق بعدها

يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف ظهرًا، على أن يتحرك مسئول المهمات نحو الاستاد في الثالثة عصر اليوم.ويلقي الجهاز الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرًا ثم يتحرك بعدها الفريق نحو الاستاد.