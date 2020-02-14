موعد مباراة أهلى جدة و الوحدة في الدوري السعودي.. و القنوات الناقلة

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مساء اليوم الجمعة مواجهة فريق أهلى جدة أمام نظيره الوحدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل أهلى جدة الجولة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٣ نقطة، في حين ياتي الوحدة في المركز الرابع برصيد ٣٠ نقطة.

التقى أهلى جدة والوحدة في 25

مواجهة بالدوري السعودي للمحترفين ، فاز أهلى جدة في 14 منها.

و استطاع الوحدة تحقيق الفوز في 7 مناسبات في حين سيطر التعادل على أربع مباريات فقط بينهما.

الجدير بالذكر أن المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، انتهت بفوز

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الوحدة على أهلى جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف أحرز ثنائية الوحدة يوسف نياكات، بينما سجل هدف أهلى جدة الوحيد عمر السومة.

موعد مباراة أهلى جدة و الوحدة :

تقام مباراة أهلى جدة ضد فريق الوحدة في تمام الساعة ٧:٢٥ بتوقيت مصر، ٨:٢٥ بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٩:٢٥ بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة والوحدة :

تذاع مباراة أهلى جدة و الوحدة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sports 1 HD" بصوت المعلق بلال علام.