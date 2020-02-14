بعد الفوز على الزمالك.. أهلي 2004 يحلق في صدارة بطولة الجمهورية

ابتعد فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٤ بصدارة ترتيب بطولة الجمهورية، بعد الفوز الثمين الذي حققه أمس الخميس على حساب منافسه التقليدي الزمالك، بأربعة أهداف لهدف، بقمة الجولة ١٨ من الموسم.
فريق ٢٠٠٤ بالأهلي رفع رصيده إلى ٣٧ نقطة في المركز الأول، جمعها من ١١ فوز والتعادل في ٤ مباريات والهزيمة مرتين، واستفاد من هزيمة إنبي أمام الإنتاج الحربيليتوقف رصيده عند ٣٣ نقطة في المركز الثاني، كما تجمد رصيد الزمالك عند ٣٢ نقطة بالمركز الثالث، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد ٣١ نقطة.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الجونة، الخميس المقبل، ضمن الجولة ١٩ من البطولة.
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