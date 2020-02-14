رياضة | البطل في مواجهة الوصيف أبرز مواجهات المجموعة الأولى بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البطل في مواجهة الوصيف أبرز مواجهات المجموعة الأولى بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر السبت، منافسات الجولة السابعة عشر، للمجموعة الأولى بدوري القسم الثالث، والتي تشهد مواجهات ساخنة، ربما تحدث تغيرا في ترتيب جدول المجموعة.

حيث يلتقي فريق نادي النصر للتعدين، متصدر المجموعة برصيد 36، نظيره فريق مركز شباب ادفو، وصيف المجموعة، برصيد35، في مباراة تحمل عنوان البحث عن الصدارة.

فيما يلتقي فريق نادي كيما اسوان، نظيره فريق نادي التحرير، بملعب الاول، تحت عنوان لقاء الاشقاء.

ويواجه فريق نادي شبان اسنا، نظيره فريق نادي الهلال، في المباراة التي تجمعهما بملعب نادي الهلال.

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بملعب الاول، فيما يستضيف فريق نادي ابو الريش، نظيره فريق وادي النيل.بينما يستضيف نادي الاقصر، نظيره فريق جمهورية دراو.

وتختتم المواجهات، بمباراة مركز شباب الزهراء، أمام نظيره فريق نادي المدينة المنورة، والتي تحمل عنوان"أبناء العم"

المجموعة الاولي

1_التعدين36 نقطة

2_ادفو35نقطة

3_كيما 34 نقطة

4_الزهراء 33 نقطة

5_الاقصر 26 نقطة

6_المدينة المنورة 26 نقطة

7_التحرير 23 نقطة

8_ ابو الريش 16 نقطة

9_ وادي النيل 14نقطة

10 _الهلال 12 نقطة

11 _دراو 5 نقاط

12_شبان اسنا 3 نقاط