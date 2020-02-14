رياضة | سيميوني مرشح لتدريب باريس سان جيرمان

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كشف موقع (توتو ميركاتو) الإيطالي، عن دخول الأرجنتيني سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي، لتولي تدريب الفريق حال تمت إقالة الألماني توماس توخيل نهاية الموسم الجاري.

وذكر الموقع الإيطالي، أن توخيل أصبح مستقبله على المحك في حديقة الآمراء، ومصيره سيتوقف على نتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يُثار فيه الشكوك حول استمرار سيميوني مع أتلتيكو مدريد في الموسم القادم، حيث ذُكر أنه قد يُغادر في نهاية الحملة الحالية.

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وارتبط سيميوني في السابق بتدريب بي إس جي، لكنه بقى مع الروخي بلانكوس في النهاية.

يذكر أن باريس سان جيرمان يضع عينه أيضًا على أسماء أخرى لخلافة توخيل مثل الإسبانيين بيب جوارديولا وتشافي هيرنانديز بالإضافة إلى الإيطالي ماسيميليانو أليجري.