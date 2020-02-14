رياضة | دوري المحترفين| مفاجأة في تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري المحترفين| مفاجأة في تشكيل الشباب المتوقع أمام النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للشباب أمام النصر:-

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

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خط الدفاع: عبد الله الشامخ - أحمد شراحيلي - محمد سالم، عبد الله الزوري

خط الوسط: ألفريد ندياي- عبد المجيد الصليهم - جوانكا- تركي العمار- أسبيريا

خط الهجوم: ماكيتي ديوب

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، حصدهم من 17 مباراة فاز خلالهم في 10 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات، وهزم في مبارتين، فيما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.