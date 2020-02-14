رياضة | محاضرة فنية أخيرة تجهز لاعبي الأهلي لموقعة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محاضرة فنية أخيرة تجهز لاعبي الأهلي لموقعة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية أخيرة مع لاعبي الفريق الأحمر خلال المعسكر قبل التوجه إلى ملعب المكس لمواجهة المصري.

ويقوم فايلر خلال هذه المحاضرة بمنح التعليمات الفنية الأخيرة للاعبي الأهلي، وواجبات كل لاعب، وإعلان التشكيل الذي سيخوض به اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة والربع مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 42 نقطة من 14 مباراة، بالعلامة الكاملة، مسجلا 40 هدفا مقابل 3 أهدف فقط في مرماه، ويسعى لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم واستكمال مسيرة الانتصارات.