رياضة | فايلر يطمئن على حالة المصابين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطمئن على حالة المصابين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، للاطمئنان على حالة المصابين في الفريق والبرنامج التأهيلي لهم.

وتضم قائمة المصابين في الأهلي كلا من محمد محمود وحمدي فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير.

وقام طبيب الفريق باطلاع «فايلر» على جميع المراحل الخاصة ببرنامج تأهيل كل لاعب وتطور برنامجه العلاجي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة على ستاد المكس بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.