رياضة | التشكيل المتوقع للنصر أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للنصر أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين النصر ونظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير 2020، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، حصدهم من 17 مباراة فاز خلالهم في 10 مواجهات، وتعادل في 5 لقاءات، وهزم في مبارتين، فيما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الشباب في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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وفيما يلي الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر أمام الشباب:-

سيغيب عن النصر كل من عبد الله مادو، وعمر هوساوي، بسبب الإصابة، فيما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام - مايكون، نايف الماس - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس - عبد العزيز الدوسري- أحمد موسى - أمرابط - جوليانو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

