رياضة | مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: كنت أتمنى مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك، إنه كان يتمنى ملاقاة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وتابع رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة النادي:"على الأقل هوفر فلوس السفر رايح جاي".

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وأكمل رئيس الزمالك، مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كانت ستنقذ الزمالك من أي تكاليف سفر لأي دولة أخرى.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع نادي الزمالك في مواجهة مثيرة أمام نادي الترجي التونسي، ووقع الأهلي في مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي.