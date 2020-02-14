رياضة | صدمة قوية لزيدان.. وكيل بوجبا يُبعده عن ريال مدريد ويُقربه من يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية لزيدان.. وكيل بوجبا يُبعده عن ريال مدريد ويُقربه من يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مينو رايولا، وكيل النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، أن بوجبا لا يُمانع فكرة العودة إلى يوفنتوس وأن إيطاليا هي بلده الثاني.

وقال رايولا في تصريحات نقلها موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي: ’’إيطاليا هي البيت الثاني لبوجبا، هو لا يمانع في العودة إلى يوفنتوس لكننا سنرى ماذا سيحدث بعد يورو 2020’’.

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وأكمل وكيل بوجبا: ’’يريد بوجبا اللعب في أفضل مستوى لكنه لا يستطيع الهروب من مانشستر يونايتد إذا كان في موقف صعب’’.

وكان الفرنسي زيدان المدير الفني لريال مدريد، يأمل في ضم مواطنه، خاصة في ظل اقتناعه التام بإمكانيات وقدرات بوجبا، ولكن تصريحات رايولا تجعل اللاعب أقرب ليوفنتوس.