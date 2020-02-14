رياضة | خالد بدرة لـ" الخليج 365 الرياضي": زمالك جروس يختلف عن فريق كارتيرون والترجي لديه إصرار للتتويج باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بدرة لـ" الخليج 365 الرياضي": زمالك جروس يختلف عن فريق كارتيرون والترجي لديه إصرار للتتويج باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خالد بدرة قائد منتخب تونس ونجم الترجي السابق، صعوبة مواجهة اليوم بين الزمالك والترجي على لقب كأس السوبر الإفريقي والمقرر إقامته على ملعب الغرافة بقطر تحت قيادة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

وقال بدرة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :" مباراة كبيرة بين فريقين كبار فى إفريقيا، الزمالك توُج بلقب كأس الكونفدرالية بينما الترجي فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا، لذلك ستكون مباراة كبيرة بين فريقين من طراز عالى".

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وأضاف قائد منتخب تونس السابق :" نادى الزمالك تشعر ان هناك تذبذب فى أدائه، أري من وجهة نظري ومع إحترامى للزمالك، أن الفريق أيام كريستيان جروس يختلف عن الفترة الحالية مع كارتيرون، الفريق فى السابق كان يملك روح قتالية، وأري إن فى هذه الفترة إنها إنتقالية فى الزمالك، ولكن سيظل الزمالك اسم كبير وجاهز بقوة لمباراة الترجي اليوم ".

وعن أداء الفريق التونسي، قال :" الترجي لديه إصرار كبير للتتويج بلقب كأس السوبر اليوم، خاصة أن الفريق لم يتُوج به من فترة كبيرة، وإن شاء الله سنري مباراة تليق باسم الفريقين ".