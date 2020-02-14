رياضة | بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بديل ديمبيلي.. مهاجم طوارئ على طاولة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لايزال بديل عثمان ديمبيلي جناح فريق برشلونة، هو القضية التي تشغل الصحافة الرياضية في إسبانيا حاليا.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة رصد مهاجمًا جديدًا لضمه في الوقت الراهن كبديل طوارئ للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي المصاب.

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن روجر مارتي مهاجم ليفانتي هو اللاعب الذي اختارته حاليا إدارة برشلونة ليحل محل المصاب عثمان ديمبيلي الذي سيغيب لمدة ستة أشهر وفقًا لبيان البارسا الرسمي بعد خضوعه لعملية جراحية في فنلندا لعلاج التمزق الكامل في الأوتار القريبة ذات الرأسين الفخذية بقدمه اليمنى.

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وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن قيمة كسر عقد روجر مارتي في عقده مع ليفانتي يبلغ 30 مليون يورو، لكن اللاعب نفسه لديه اتفاق مع رئيس ناديه للسماح له بالرحيل مقابل حوالي 12 مليون يورو.

وقد سجل روجر مارتي 10 أهداف خلال 22 مباراة لعبها حتى الآن في بطولة الليجا مع ليفانتي.