اونلاين | مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت بث مباشر اليوم السبت في الدوري الألماني live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند واينتراخت فرانكفورت بث مباشر اليوم السبت في الدوري الألماني live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق بوروسيا دورتموند الألماني لاستضافة نظيره، إينتراخت فرانكفورت، مساء الجمعه المقبل الموافق 14 فبراير الجارى، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من عمر مسابقة الدورى الألمانى لموسم 2019-2020.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيدونا بارك، وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الرياضية.

يدخل دورتموند المباراة بحثًا عن النقاط الثلاث، للاستمرار في المنافسة علي لقب البوندسليجا، حيث يبتعد عن المتصدر بفارق 4 نقاط.

والجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 39 نقطة، فيما يأتى إينتراخت فرانكفورت في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

بوروسيا دورتموند الساعة 9.30 علي قناة 5