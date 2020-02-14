اونلاين | بث مباشر لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ومن المقرر ان تقام ، مباراة الوحدة والأهلي ، مساء غد الجمعة في تمام الساعة : 20:25 بتوقيت مكة المكرمة ، على ان تنقل عبر القنوا الرياضية السعودية الأولى.

يذكر ان الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، يعتلي صدرة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 38 نقطة ، بفارق 3 نقاط عن النصر ، الذي فرط في فرصة تضيق الخناق على جاره ، بعد تعادله أمام الفتح بهدف لمثله.

في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» يحل نادي الأهلي ضيفًا على نادي الوحدة، في واحدة من المباريات القوية في الجولة.

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات مقابل 3 تعادلات و4 هزائم، وسجل لاعبوه 33 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكهم 19 هدفًا.

أما الوحدة، صاحب الأرض، يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات والخسارة في 7 لقاءات، وسجل لاعبوه 26 هدفًا، كثالث أقوى خط هجوم في المسابقة مناصفة مع النصر والتعاون، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

ويسعى الأهلي لمحاولة تحقيق الفوز، وذلك من أجل تضييق الخناق على النصر الوصيف الحالي في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، والاقتراب من الهلال المتصدر صاحب الـ 41 نقطة.

أما الوحدة، فإن أمله أن يتمكن من تخطي عقبة الأهلي، من أجل اقتناص المركز الثالث في جدول الترتيب، والحصول على فرصة من أجل التأهل إلى البطولات الآسيوية في الموسم المقبل.

ونقدم لكم فيما يلي كافة المعلومات المتعلقة بالمباراة:

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موعد مباراة الوحدة والأهلي:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:25 بتوقيت جرينيتش، 20:25 بتوقيت مكة المكرمة، 19:25 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الوحدة والأهلي:

تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مدينة مكة المكرمة، معقل نادي الوحدة.

القناة الناقلة لمباراة الوحدة والأهلي:

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا قناة الرياضية السعودية اتش دي 2.

معلق مباراة الوحدة والأهلي:

يتولى بلال أحمد علام مهمة التعليق على مباراة الوحدة والأهلي.

الوحدة و الاهلي السعودي الساعة 7.25 علي قناة 7