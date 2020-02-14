اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة بينما الوحدة يأتي في المركز الرابع ومعه 30 نقطة من 17 مباراة لعبها كلا الفريقين.

وتقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والوحدة في الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري المحترفين السعودي عبر البث المباشر على قناة السعودية الرياضية 2 ksa sport hd بصوت المعلق بلال علام.

ينتظر الأهلي مباراة هامة في دوري المحترفين ، عندما يحل ضيفا على الوحدة ضمن منافسات الجولة 18 ، وعلى ما يبدو ان نتيجة اللقاء ستحدد مصير غروس.

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وباتت أيام السويسري كريستيان مع الأهلي غروس قريبا من خط النهاية ، وذلك بعد ان تعالت أصوات الجماهير التي طالبت بضرورة إقالته وإزاحته من على رأس الجهاز الفني ، بعد البداية المخيبة في دوري أبطال آسيا 2020.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ، أمام الوحدة الإماراتي بمستهل مشواره الآسيوي ، على ملعب آل نهيان ، ليتعرض غروس لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير والأمير منصور بن مشعل ، المشرف العام على الفريق الكروي الأول.

ويعيش الوحدة حالة رائعة مع الأوروجوياني دانيال كارينيو ، اذ يحتل الفريق المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن الأهلي

كما يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة ، بفارق 5 نقاط على الهلال ، صاحب الصدارة.

الوحدة و الاهلي السعودي الساعة 7.25 علي قناة 7