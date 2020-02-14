اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوحدة والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الوحدة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل أهلي جدة بقيادة المدرب السويسري كريستيان جروس مباراة نارية ضد الوحدة مساء يوم الجمعة القادم وذلك يأتي في إطار منافسات مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الوحدة والقنوات الناقلة:

ويلتقي الأهلي مع الوحدة يوم الجمعة القادم 14 فبراير وذلك على ملعب الملك عبدالعزيز حيثُ تنطلق المباراة عند تمام الساعة الـ8:25 بتوقيت مدينة مكة المكرمة والـ9:25 بتوقيت أبو ظبي.

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سيكون الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الوحدة في المباراة القادمة بينهما حيثُ يملك الراقي دافعاً قوياً للعودة من جديدة واستعادة الروح والحماس ولا يزال المدرب السويسري جروس تحت التقييم وأي تعثر قد يتسبب في إقالته.

وكان الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم قد انتقد كريستيان جروس بعد التعادل مع الوحدة الإماراتي 1-1 في دوري أبطال آسيا ويأتي ذلك اعتراضاً منه على اختيارات المدرب وجلوس بعض اللاعبين على دكة البدلاء رغم أنهم يستحقون فرصة للعب.

موعد مباراة الأهلي السعودي القادمة ضد الاتفاق والقنوات الناقلة

بينما ينتظر أن يعود دجانيني تفاريس لقيادة هجوم الأهلي بعدما غاب عن المباراة الماضية في الآسيوية بعد تأخر طائرته التي كانت متجهة إلى أبو ظبي للالتحاق ببعثة الراقي.

الوحدة و الاهلي السعودي الساعة 7.25 علي قناة 7