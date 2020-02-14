اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة دورتموند وفرانكفورت بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف سانشو رابط دورتموند

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يسعى بوروسيا دورتموند الألمانى إلى العودة لسكة الانتصارات عندما يستضيف أينتراخت فرانكفورت الجمعة في افتتاح المرحلة الـ 22 من الدوري الألماني وعينه على القمة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل في دورى أبطال أوروبا.

تلقى فريق بوروسيا دورتموند هزيمة قاتلة أمام مضيفه فريق باير ليفركوزن بنتيجة 4 – 3 على ملعب "باى أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ21، من الدوري الألماني.

يمني بوروسيا دورتموند النفس باستغلال عاملي الأرض والجمهور للتغلب على ضيفه فرانكفورت ورفع معنويات لاعبيه بعد خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه فيردر بريمن 2-3 كلفته الخروج من الدور ثمن النهائي لمسابقة الكأس المحلية، وباير ليفركوزن 3-4 في الدوري حرمته من تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن غريمه التقليدي بايرن ميونيخ المتصدر.

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يملك بوروسيا دورتموند 39 نقطة بفارق الأهداف أمام بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 43 نقطة لبايرين ميونيخ و42 نقطة للايبزيج.

تمثل المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لبوروسيا دورتموند كون البوندسليجا هي المسابقة المحلية المتبقية أمامه لإنقاذ موسمه بعد خروجه خالي الوفاض من مسابقة الكأس، رغم أنها جاءت في توقيت حرج بالنسبة له بالنظر إلى خسارتيه الأخيرتين واستضافته باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يملك بوروسيا دورتموند خطا هجوميا ناريا هو الأفضل في الدوري برصيد 59 هدفا بينها 18 في مبارياته الأربع الأخيرة في البوندسليجا منها سبعة لمهاجمه الواعد الوافد حديثا من سالزبورج النمسوي إرلينج هالاند (19 عاما)، لكنه يعاني الأمرين دفاعيا حيث استقبلت شباكه ثمانية أهداف في المباريات ذاتها.

بوروسيا دورتموند الساعة 9.30 علي قناة 5