اونلاين | مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية خاصة) عبر beIN SPORTS بث حي مباراة "ليستر سيتي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر (تغطية خاصة) عبر beIN SPORTS بث حي مباراة "ليستر سيتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادى ليستر سيتى الإنجليزى ضيفا على منافسه وولفرهامبتون في تمام العاشرة مساءا خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب مولينيو ضمن مباريات الجولة 26 لمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 49 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون المركز التاسع برصيد 35 نقطة، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.

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يسعي الضيوف للعودة لطريق الانتصارات، خاصة بعدما تعادل مع البلوز في الجولة الماضية بنتيجة 2/2، وتوديع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة أمام أستون فيلا في نصف النهائي بهدف نظيف.

يحاول ليستر سيتى حصد النقاط الثلاث لاحتلال وصافة الدورى الإنجليزى والبحث عن منافسة ليفربول المتصدر.

ليفربول يغرد منفردا فى صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتى "حامل اللقب"، الذى يحتل المركز الثانى برصيد 51 نقطة

ليستر سيتي الساعة10 علي قناة 2