اونلاين | بدون تقطيع - يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر HD يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش أهلي جدة LIVE

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يواجه أهلي جدة نظيره الوحدة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والوحدة

يقام اللقاء بين الأهلي والوحدة عند الساعة السابعة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، والثامنة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة و25 دقيقة بتوقيت أبو ظبي، والخامسة و25 دقيقة بتوقيت جرينتش.

ويحتضن اللقاء بين الأهلي والوحدة أرضية ملعب الملك عبدالعزيز.

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الأهلي السعودي في آخر لقاءاته تعادل إيجابيًا بهدف أمام نظيره الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

بينما حقق الوحدة الفوز برباعية مقابل هدف أمام أبها ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 33 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 30 نقطة.الوحدة و الاهلي السعودي الساعة 7.25 علي قناة 7