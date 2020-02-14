اونلاين | مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة اليوم| رابط مباراة أهلي جدة live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الأهلي السعودي والوحدة اليوم| رابط مباراة أهلي جدة live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق نادي أهلي جدة مباراة قوية أمام، منافسه الوحدة باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الأهلي والوحدة ضمن مواجهت الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري السعودي.

ويدخل فريق الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب المسابقة السعودية ولديه 33 نقطة، بينما يلاحقه الوحدة في المركز الرابع متسلحاً بـ30 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والاتفاق الساعة الـ 7:25 بتوقيت القاهرة، والـ 8:25 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والاتفاق على قناة KSA Sports 2 HD، بتعليق بلال علام.

الوحدة و الاهلي السعودي الساعة 7.25 علي قناة 7