اونلاين | مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق النصر أمام نظيره الشباب، مساء اليوم الجمعة باللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة النصر والشباب، ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يمتلك الشباب 25 نقطة بالمركز الثامن.

Advertisements

موعد مباراة النصر والشباب اليوم

تقام مباراة النصر والشباب في تمام الساعة 05:25 مساءاً بتوقيت القاهرة، و06:25 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ونظيره فريق الشباب عبر قناة KSA Sports 1 HD، على أن يتولى فارس عوض التعليق على اللقاء.

الشباب و النصر الساعة 5.25 علي قناة 6