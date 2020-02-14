اونلاين | مشاهدة مباراة العدالة والتعاون بث مباشر بتاريخ 14-02-2020 الدوري السعودي

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مشاهدة مباراة العدالة والتعاون بث مباشر بتاريخ 14-02-2020 الدوري السعودي، تنطلق ركلة بداية المباراة التي تجمع بين العدالة والتعاون مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية ضمن مباريات الأسبوع الثامن عشر من منافسات كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك في تمام الساعة الثالثة ونصف مساءًا والثانية ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُذاع المباراة على قناة السعودية الرياضية3.

مباراة العدالة والتعاون اليوم

فريق العدالة يدخل اللقاء بصفته صاحب الأرض في اللقاء الذي يجمعه بنظيره التعاون اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، ويسعى من خلال تلك المباراة لتحقيق الفوز الغائب عن خزائن الفريق منذ 13 جولة تحديدًا في الجولة الرابعة حينما فاز على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف وحيد، يحتل العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المتذيل فريق ضمك ويأمل في خطف نقاط المباراة للهروب من شبح الهبوط.

مباراة العدالة والتعاون

على الجانب الأخر يدخل فريق التعاون للمباراة على أرضية ملعب خصمه بمدينة الأمير عبد الله بن جلوى الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي، يسعى التعاون في تحقيق الفوز على منافسه العدالة وتكرار نتيجة الذهاب الذي انتهى بثلاثية مقابل هدفين، ويدخل التعاون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الشارقة الإماراتي في الجولة الأولى لحساب دور المجموعات ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، يحتل التعاون المركز الخامس 27 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر فريق الهلال.

موعد المباراة

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

3:30 مساءاً بتوقيت العراق .

2:30 مساءاً بتوقيت السودان .

3:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:30 مساءاً بتوقيت تونس .

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1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:30 مساءاً بتوقيت قطر.

12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش.

بطاقة المباراة

البطولة: الدوري السعودي

الجولة: الأسبوع 18

القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

المعلق: راشد الدوسري

نتيجة مباراة الذهاب: التعاون (3-2) العدالة

العدالة و التعاون الساعة 2.30 علي قناة 7