اونلاين | تابع African Champions مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 14/02/2020 السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع African Champions مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة 14/02/2020 السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الفارس الأبيض نادى الزمالك، مباراة الزمالك والترجى التونسى، والتى ستلعب مساء اليوم الجمعة لحصد لقب بطولة السوبر الافريقى على ملعب الغرافة القطرى.

تقام المباراة فى الـ 6 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث تنقل المباراة قناة beinsports hd1.

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مباراة الزمالك والترجى

ومن المتوقع أن يناور كارتيرون فى مباراة اليوم من خلال رباعى الهجوم وهى الأسلحة الهجومية التى يعتمد عليها الفرنسى فى مباغتة المنافسين.

ويضم تشكيل الزمالك المتوقع : محمد أبو جبل فى حراسة المرمى امامه الرباعى حازم امام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى وفى الوسط طارق حامد وفرجانى ساسى، ومهاجم صريح مصطفى محمد.

الزمالك الساعة 6 علي قناة 1