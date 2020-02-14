اونلاين | يلا ZAMALKY شووت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم الجمعة كأس السوبر الإفريقي رابط YALLA SHOOT بث مباشر بلس

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يستعد نادي الزمالك المصري لمواجهة الترجى التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي .

وتقام المباراة في قطر بمدينة الدوحة على ملعب ستاد ثاني بن جاسم الخاص بنادي الغرافة، وذلك يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

نادي الدم والذهب هو بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، والفارس الأبيض هو بطل كأس الكونفيدرالية، لذا يلتقيان في كأس السوبر ويتطلع الفريقان للفوز لأهمية المباراة حيث تعد بطولة من مباراة واحدة.

كانت آخر لقاءات الزمالك أمام النادي الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتمكن الأبيض من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 حيث تقدم باهر المحمدي بهدف لصالح الدراويش في الدقيقة 33 وأحرز أوباما هدف التعادل في الدقيقة 61 ثم أحرز اللاعب محمود علاء هدف الفوز في الدقيقة 67 عن طريق ضربة جزاء، وارتفع رصيد أبناء ميت عقبة إلى 31 نقطة وأصبح صاحب المركز الثالث فى الجدول، وآخر لقاءات الترجي في الدوري التونسي كانت أمام نادي اتحاد تطاوين وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض سيتوجه إلى قطر يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة صباحًا، كما أعلن أمير مرتضى منصور في تصريح تليفزيوني على قناة الزمالك.

الغيابات والتشكيل المتوقع للزمالك

لن يغيب عن الزمالك أي لاعب للإصابة أو الإيقاف عن مباراة الترجي في كأس السوبر الإفريقي، وستكون جميع الخيارات متاحة أمام كارتيرون.

من المتوقع أن يبدأ أبو جبل في حراسة المرمى، وأمامه عبدالله جمعة وعلاء والونش وحازم إمام، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي كمحورين، وأمامهما شيكابالا وبنشرقي وأوباما، وسيقود الهجوم مصطفى محمد.

التشكيل | 4-2-3-1

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محمد أبوجبل

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أوناجم

مصطفى محمد

الغيابات والتشكيل المتوقع للترجي

يغيب عن الترجي في مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي المدافع عبد القادر بدران، ولن يغيب أي لاعب آخر عن الفريق.

سيبدأ الجريدي في حراسة المرمى، وأمامه ربيع وبن حميدة والذوادي ومباركي، وفي الوسط سيتواجد بونسو وفداء وبن شوج ومسكيني والعبدلي، وسيقود الهجوم بن حمودة.

التشكيل | 4-1-4-1

رامي الجريدي

حسين ربيع - أمين بن حميدة - شمس الدين الذوادي - إيهاب مباركي

كوامي بونسو

يوسف العبدلي - ومحمد أمين مسكيني - فادي بن شوج - رائد فداء

محمد علي بن حمودةالزمالك الساعة 6 علي قناة 1