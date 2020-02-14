اونلاين | بدون تقطيع.. مشاهد مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

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قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك اليوم ضد الترجي في نهائي كأس السوبر الإفريقي على النايل سات، يخوض فريق الترجى الرياضى التونسى مباراة نهائي كأس السوبر الأفريقي المقامة على أراضي دولة قطر مستضيفة المباراة، ويطمح فريق الدم والذهب في البحث عن اللقب الثاني له في كأس السوبر، كما يسعى لتحقيق الثنائية الأفريقية في موسم واحد حيث توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد تغلبه على النادي الأهلي في المباراة النهائية التي لاتنسى، ويأمل الفريق الملقب بـ غول أفريقيا في التتويج باللقب الأفريقي وتقديم المستوى المميز والمنتظر له في المباراة الجماهيرية الكبيرة والمثيرة الترجى بطل الأبطال في مهمة لتحقيق الثانية.

قنوات مجانية تنقل مباراة الزمالك اليوم ضد الترجي

الزمالك يحلم بالتتويج الأفريقي قبل المعارك المحتدمة يلعب نادى الزمالك المصرى لقائه بنهائى كأس السوبر الأفريقي المقامة على الأراضى القطرية، ويأمل فريق مدرسة الفن والهندسة في تحقيق فوزا كبيرا ومثيرا على غريمه في المباراة، كما يسعى الأبيض في التتويج باللقب وحصد المزيد من الكؤوس المتتالية بعدما نجح في التتويج بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة الماضية، ويطمح الزمالك في تقديم المستوى الجيد والمنتظر وإسعاد الجماهير البيضاء الحاضرة والمتابعة للمباراة على الشاشة وامتاعهم بالفنيات الإيجابية في المباراة.

الجدير بالذكر أن قرعة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم قد أوقعت مواجهة من العيار الثقيل أيضا، حيث سيواجه الزمالك منافسه الترجي في ذهاب ربع النهائي يوم 28 فبراير، ويخوض لقاء العودة في تونس يوم 6 مارس القادم.

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