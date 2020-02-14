شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك في الساعات الأخيرة قبل مواجهة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، عن برنامج الفريق اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

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وتناول الفريق وجبة الإفطار في العاشرة والنصف صباح اليوم، بعدها ألقى الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الحادية عشر والربع ظهراً.

وأدى اللاعبون صلاة الجمعة بالفندق، بعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف ظهرًا، على أن يتحرك مسؤول المهمات نحو الاستاد في الثالثة عصر اليوم.

ويلقي الجهاز الفني محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا ثم يتحرك بعدها الفريق نحو الاستاد.