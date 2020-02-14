شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعاتب خالد الغندور: قناة الزمالك ليست مكان للتعصب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة عتاب إلى خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك، بسبب التصريحات التي أدلى بها أحمد عيد عبدالملك، لاعب النادي السابق، بشأن عدم تشجيعه للأهلي، خلال استضافته بالقناة.

وقال «منصور»: «مع احترامي لأحمد عيد عبدالملك، قناة الزمالك ليست مكان للتعصب، لو بيكره النادي الأهلي يقول الكلام ده بره القناة، ده شعوره بس يكون خارج القناة، لما الأهلي عمل كده في قناته إحنا زعلنا».

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وأضاف: «بصفتي رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رافض إي إساءة للنادي الأهلي، أو أي حاجة من تثير التعصب ضد نادي الزمالك».

وكان أحمد عيد عبدالملك حل ضيفًا على قناة الزمالك، وقال إنه لن يشجع الأهلي أمام صن داونز لأنه زملكاوي.