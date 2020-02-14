شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الإفريقي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، وتنقلها على الهواء مباشرة وحصريا قناة beIN SPORTS HD 1.

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