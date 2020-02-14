شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك للاعبين: لا تستسلموا فأنتم تكتبون التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه جورج رونالدو مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة للاعبين قبل المواجهة المقررة أمام الترجي التونسي اليوم الجمعة، في السوبر الإفريقي.

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وقال جورج في فيديو أذاعته قناة الزمالك: «لديّ رسالة تشجيع لكم قبل المباراة المهمة، يجب تنبيه الجميع بأهمية ماتش السوبر الإفريقي، أنتم تستحقونها، فاستمتعوا باللحظات هذه، فأنتم تكتبون التاريخ».

وأضاف: «لا تستسلموا فأنتم الفرسان البيضاء، ولا شيء لا يستطيع هزيمتكم، وأنا سأشجعكم من بلجيكا، وأتمنى لكم الأفضل».