شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مرزباخ حفيد مؤسس نادي الزمالك للاعبين: لا تستسلموا فأنتم تكتبون التاريخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وجه جورج رونالدو مرزباخ، حفيد مؤسس نادي الزمالك، رسالة للاعبين قبل المواجهة المقررة أمام الترجي التونسي اليوم الجمعة، في السوبر الإفريقي.
وقال جورج في فيديو أذاعته قناة الزمالك: «لديّ رسالة تشجيع لكم قبل المباراة المهمة، يجب تنبيه الجميع بأهمية ماتش السوبر الإفريقي، أنتم تستحقونها، فاستمتعوا باللحظات هذه، فأنتم تكتبون التاريخ».
وأضاف: «لا تستسلموا فأنتم الفرسان البيضاء، ولا شيء لا يستطيع هزيمتكم، وأنا سأشجعكم من بلجيكا، وأتمنى لكم الأفضل».
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